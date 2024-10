Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr einen 22-Jährigen in Gewahrsam genommen, der sich in der südlichen Innenstadt aggressiv verhalten hat. Laut Polizeibericht sei der Mann einer Personenkontrolle unterzogen worden, bei der er sich unkooperativ gezeigt habe und nicht ausweisen wollte. Daraufhin hätten ihn die Beamten zum Zweck der Identitätsfeststellung nach Ausweisdokumenten durchsucht. Dagegen habe sich der 22-Jährige gewehrt. Aufgrund seiner Aggressivität nahmen die Polizeikräfte den 22-Jährigen zur Verhinderung von Straftaten fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.