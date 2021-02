Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Montagmorgen in Süd eine Unfallflucht aufklären können. Laut Polizei meldete sich der Zeuge gegen 6.10 Uhr. Er hatte gesehen, wie ein Autofahrer in der Pfalzgrafenstraße ein geparktes Auto streifte und dann einfach weiterfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei lobt das Verhalten des Zeugen: Dank seines Hinweises konnte der Unfallverursacher ermittelt werden, und der Besitzer des beschädigten Autos bleibt nicht auf seinem Schaden sitzen. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 1100 Euro. Die Polizei betont, dass Unfallflucht eine Straftat ist und mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann.