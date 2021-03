Einstimmig hat sich der Ortsbeirat Südliche Innenstadt am Freitag in seiner Sondersitzung für die Umbenennung des Fickeisenplatzes ausgesprochen. Ohne Gegenstimme und Enthaltung votierte das Gremium für den Kompromissvorschlag von Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU), das Areal vor dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in „Platz der Weißen Rose“ umzubenennen. „Ein Vorschlag nach Rücksprache mit der Schulleitung“, betonte Heller. Zugleich wolle man aber künftig den Namen des Kaufmanns Karl Ludwig Fickeisen stärker im Stadtbild betonen. Er hatte der Stadt 1915 rund 400.000 Reichsmark für die Einrichtung eines Kinderheims gespendet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Waisenkinder im Fickeisenstift untergebracht. Heller schlug vor, den Platz in der Friedrich-Lux-Straße nach dem Wohltäter zu benennen. Dieser Vorschlag wurde im Ortsbeirat von allen Seiten begrüßtet und soll nun am Montag vom Stadtrat beraten werden. Das Scholl-Gymnasium freute sich über die positive Rückmeldung. „Wir haben es geschafft, dass über Karl Ludwig Fickeisen in der Stadt diskutiert wird“, erklärte Religionslehrer Richard Zurheide. Und auch die Erinnerung an alle Mitglieder der Widerstandsgruppe der Weißen Rose gegen die Nazi-Diktatur fand seine Zustimmung.