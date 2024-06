Die Firma Sax + Klee verlegt ab Dienstag, 18 Juni, im Auftrag der TWL Netze GmbH eine neue Fernwärmeversorgungsleitung in der Pestalozzistraße in Süd. Hierfür wird die Straße von der Hausnummer 2 bis zur Ecke Abbvie-Allee für den Verkehr voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich fünf Wochen an. Die Arbeiten sind notwendig, um die gewohnte Zuverlässigkeit der Wärmeversorgung weiterhin sicherzustellen, heißt es von der TWL. Die geänderte Verkehrsführung in den betroffenen Bereichen wird ausgeschildert. Die Anwohner wurden vorab informiert. Die TWL Netze bittet um Verständnis.