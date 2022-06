Ein 41-Jähriger, den die Polizei am Samstag in Süd kontrollierte, ist den Beamten zufolge ohne Führerschein unterwegs gewesen. Zudem habe der Mann eingeräumt, Amphetamin konsumiert zu haben. Überdies lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Laut Polizeibericht hieß es nach der entnommenen Blutprobe für den 41-Jährigen deshalb: einrücken in die Justizvollzugsanstalt.