Lebensmittel sind seit einiger Zeit ein recht teures Gut. Möglicherweise ist das der Grund dafür, dass am Pfingstmontag unbekannte Diebe in der Mundenheimer Straße im Stadtteil Süd in einen Kellerraum eingebrochen sind. Die Polizei berichtet, dass die Täter unter anderem diverse Lebensmittel gestohlen haben. Der entstandene Schaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Da bislang keine Anhaltspunkte vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Hinweise: Telefon 0621 963-2122.