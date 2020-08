Die Grimm-Grundschule im Stadtteil Süd soll bis 2022/23 erweitert werden. Das hat die Stadtverwaltung auf eine Anfrage von Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) mitgeteilt. Geplant sei ein Stelzenbau in der Böschung zur Pfalzgrafenstraße. Hintergrund: Die Grundschule platzt aus allen Nähten. Durch die Neubaugebiete am Rheinufer Süd und auf der Parkinsel sowie durch weiteren Zuzug junger Familien in den Stadtteil sind die Schülerzahlen gestiegen. Zusätzliche Räume in der benachbarten Anna-Freud-Berufsschule stehen erst in einigen Jahren zu Verfügung, wenn der Schulstandort in Süd aufgelöst wird und eine neue Berufsschule im Rhein-Pfalz-Kreis gebaut wird. Laut Ortsvorsteher Heller werde das noch mindestens fünf Jahre dauern. Deswegen müsse die Stadt jetzt auf die Raumnot reagieren. „Es kommt nun die Erweiterung, das haben wir gefordert. Wir freuen uns“, sagte Heller bei der Ortsbeiratssitzung am Mittwoch. Lorena Schmitt (SPD) begrüßte die Erweiterung, meldete aber Zweifel an der technischen Umsetzbarkeit an: „Ich halte das für kaum machbar an der Böschung“. Jens Brückner (Grüne) erinnerte daran, dass der Ortsbeirat bereits 2018 eine Erweiterung der Grundschule gefordert habe und die Verwaltung die Raumnot zu lange ignoriert habe.