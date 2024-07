In der Reihe „Mehr Lust auf LU“ geht es am Mittwoch, 10. Juli, ab 17 Uhr auf „Genusskultour“ nach Süd, wie der Marketingverein informiert. Auf dem kompakten Rundgang werden traditionsreiche inhabergeführte Fachgeschäfte vorgestellt, wie die Galerie Lauth, der Bio-Feinkostladen Kichererbse und die Privat-Kaffee-Rösterei Mohrbacher. An jeder der drei Stationen erfahren Teilnehmer Interessantes über Geschichte und Gegenwart des Unternehmens sowie über Besonderheiten im Angebot und wissenswerte Hintergrundinfos. Die kostenfreie Teilnahme ist barrierefrei zu Fuß möglich. Treff und Start ist in der Galerie Lauth, Mundenheimer Straße 252. Anmeldung per E-Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch unter 0621 512036.