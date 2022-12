Der erste Weihnachtsmarkt im Stadtteil Süd hat am Wochenende gelungene Premiere gefeiert. Das Angebot war mit einer Handvoll Stände zwar noch klein, aber dennoch strömten viele Besucher aus dem Stadtteil zu dem Markt vor dem Depot LU. Vor dem Glühweinstand des ERC bildete sich am Samstagnachmittag zeitweise eine lange Schlange. Initiatorin Birgit Stärk zeigte sich zufrieden: „Es ist ein Anfang. Wir wollten ein Treffpunkt schaffen und das ist gelungen“, meinte die Depot-Chefin, die handgemachte Cookies an einem der Stände verkaufte. Ein kleines Rahmenprogramm mit Tanzvorführungen, einer Kunstausstellung und einem Vortrag zur Geschichte der Parkinsel rundeten das Angebot ab. Der Erlös des Markts ist für einen guten Zweck bestimmt und soll dem „Wünschewagen“ des ASB zugute kommen. Mit dem Fahrzeug werden die letzten Wünsche von schwerkranken Menschen erfüllt, wie etwa ein Familien-Ausflug zu einem schönen Ziel. „Eine wunderbare Atmosphäre. Nicht zu klein und nicht zu groß mit Wohlfühlcharakter und tollen Weihnachtsgeschenkangeboten“, meinte Besucherin Karin Bandomir.