17 Tagesordnungspunkte umfasst die nächste öffentliche Sitzung des Ortsbeirats Südliche Innenstadt am Mittwoch, 29. September, 17 Uhr, im Stadtratssaal des Rathauses (erster Stock). Die Themenpalette reicht von der Instandsetzung des Parkplatzes an der Pegeluhr (Parkinsel), den die CDU fordert, bis zum Antrag der Grünen für eine Fahrradstraße in der Bahnhofstraße zwischen Berliner- und Ludwigstraße (Innenstadt).

Feiern im Stadtgebiet?

Inwieweit es wieder möglich ist, Feiern im Stadtgebiet zu veranstalten – darüber will die CDU diskutieren, die zudem nachhakt, wie sich die Kosten für Vereine und Institutionen gestalten, die den Pfalzbau und das Kulturzentrum Das Haus nutzen möchten. Ein weiterer CDU-Antrag beschäftigt sich mit der Aufwertung des Eingangsbereichs der Musikschule und des Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platzes. Die Planung und Montage des Knödelbrunnens im Bürgerhof thematisiert ebenfalls die Union. Die Aufbaupläne des Filmfestivals auf der Parkinsel zwischen 2011 und 2021 sind Gegenstand eines Antrags der Grünen. Ferner geht es um die Verkehrssicherheit im Bereich Pfalzgrafen-/Ecke Roonstraße, um die Erfahrungen der Bereiche Straßensozialarbeit und Drogensozialarbeit mit dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) und um eine Geschwindigkeitsreduzierung durch sogenannte Kreissegmentschweller in Mundenheimer- und Bahnhofstraße. Eine Grünen-Anfrage widmet sich den gefällten Bäumen auf dem Parkplatz der Justizvollzugsanstalt.