Zur Bekämpfung des Rattenproblems in der südlichen Innenstadt hat der zuständige Ortsbeirat gefordert, dass die Verwaltung eine Großaktion beauftragt. Immerhin werde gerade im Bereich des Berliner Platzes die Problematik durch weggeworfene Lebensmittelreste der ansässigen Imbissbetriebe noch verschärft, wie es hieß. Die Verwaltung hatte zuletzt im März versucht, die Zahl der Nager spürbar zu dezimieren. Eines der Probleme: „Für private Liegenschaften sind die Eigentümer zuständig“, so die Auskunft. Trotzdem wolle man in den kommenden Monaten erneut eine Fachfirma mit der Rattenbekämpfung beauftragen.