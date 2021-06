Wegen des hohen Testbedarfs erweitern die Malteser die Öffnungszeiten ihres Corona-Schnelltestzentrums in Ludwigshafen-Süd (Karl-Krämer-Straße 6). Ab sofort werden dort auch samstags zwischen 13 und 15 Uhr kostenlose Antigen-Schnelltests mit Bestätigung angeboten. „Wer am Wochenende ins Restaurant gehen möchte oder mit einem sicheren Gefühl die Familie besuchen, kann gerne bei uns vorbei kommen“, sagt Winfried Ziemer, Leiter des Malteser-Schnelltest-Teams. Wer zuvor ein Schnelltestprofil in der Corona-Warn-App angelegt hat, beschleunigt die Registrierung vor Ort, rät Ziemer.

Angebot seit Mitte März

Das Testzentrum der Malteser in Süd gibt es seit Mitte März. Die weiteren Öffnungszeiten sind: montags von 11 bis 13 Uhr, dienstags von 18 bis 21 Uhr und freitags von 17 bis 21 Uhr. In begründeten Fällen bieten die Malteser eigenen Angaben zufolge auch einen PCR-Test an. Rückfragen an die Nummer 0621/58790705.