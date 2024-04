Nun ist es ein Bewerber-Quintett: Jens Brückner kandidiert für das Amt des Ortsvorstehers in der Südlichen Innenstadt. Der beruflich in der Finanzdienstleistungsbranche tätige 53-Jährige ist seit zwei Jahren parteilos und seit 2019 Mitglied im Stadtrat, wo er auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender (Grünes Forum und Piraten) ist. Brückner wurde 2010 Mitglied im Ortsbeirat Süd, wo er seit 2019 auch Fraktionsvorsitzender und Vize-Ortsvorsteher ist. Er vertritt seine Fraktion in zahlreichen Ausschüssen und Gremien. Nachhaltige und umweltfreundliche Stadtentwicklung, der Ausbau des Nahverkehrs und Klimaschutz nennt er als seine Kernthemen. In Süd will er sich für den Bau von Kindertagesstätten und Grundschulen einsetzen. „Die Parksituation in Bahnhof- und Ludwigstraße muss schleunigst entzerrt werden. Außerdem muss die Talfahrt der Stadtmitte schnellstens gestoppt und ein Positivtrend eingeleitet werden. Mit der zügigen Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts schaffen wir das auch“, ist Brückner überzeugt. Amtsinhaber in Süd ist Christoph Heller (60, CDU), der erneut antritt. Die FDP schickt Lisa Hemmer (30) ins Rennen, die SPD Lorena Schmitt (57). Für die Grünen kandidiert Heike Heß (54).