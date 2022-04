Die Polizei hat am Dienstagabend eine Schlägerei zwischen drei Betrunkenen im Stadtteil Süd verhindert. Mehrere Zeugen hatten die Beamten um kurz vor 21 Uhr verständigt, dass es eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern gebe. Die Polizei traf die Männer im Bereich der Roonstraße an, die im Begriff waren, aufeinander loszugehen. Die Polizeibeamten schritten ein und trennten die Kontrahenten. Die Männer im Alter von 33 bis 43 Jahren waren stark alkoholisiert. Ein 41-Jähriger Mann verhielt sich laut Polizei derart aggressiv, dass er die Nacht in einer Zelle verbringen musste. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621 963-2122.