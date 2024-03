In der Marschnerstraße im Stadtteil Süd wird ab Mittwoch, 20. März, der Kanal erneuert. Während der kompletten Bauzeit bis voraussichtlich Ende August bleibt die Marschnerstraße laut Stadt deshalb für den Durchgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern gesperrt. In der Rheinallee kommt es am Mittwoch zum Glück nur zu einer Sperrung für wenige Stunden.

„Die Zufahrt für Anlieger bleibt während der Bauarbeiten frei, das Parken in der Marschnerstraße ist nicht möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Der erste Kanalsanierungsabschnitt betrifft demzufolge die Lachnerstraße, der zweite Kanalbauabschnitt verläuft von der Kreuzung der Koschatstraße in die Marschner-/Ecke Von-Weber-Straße. „Es werden der Hauptkanal sowie alle Kanalhausanschlusskanäle und Sinkkastenleitungen erneuert, so die Stadt. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, stehe beim Hans-Juergen Klein Wirtschaftsbetrieb unter Telefon 504-6842 für Fragen zur Verfügung.

Sperrung auch in Rheinallee

Am Mittwoch, 20. März, werden ebenfalls in Süd zwischen 9 und 13 Uhr an der neu installierten Lichtsignalanlage Rheinallee/Ecke Gneisenaustraße Rest- und Markierungsarbeiten ausgeführt. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, ist es daher erforderlich, die Rheinallee zwischen der Einmündung Wittels- und Gneisenaustraße in beiden Richtungen voll zu sperren. Der Verkehr werde in dieser Zeit über die Gneisenau-/Karl-Krämer- und Wittelsbachstraße umgeleitet. Es könne zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer bittet die Stadtverwaltung deshalb darum, den Bereich über Mundenheimer Straße/Yorckstraße und Rheinallee zu umfahren.