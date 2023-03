Drei Unbekannte haben nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag einem 86-Jährigen den Geldbeutel geraubt, als er gegen 14.40 Uhr in der Seydlitzstraße seine Haustür aufschließen wollte. Die Täter ergriffen den Beamten zufolge danach die Flucht in Richtung Mundenheimer Straße. Eine Personenbeschreibung liegt lediglich zu einem der Unbekannten vor: Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, dunkelhaarig, kräftig und dunkel gekleidet gewesen sein. Der 86-Jährige blieb bei dem Raub unverletzt. Zeugen der Tat, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.