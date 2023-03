Eine polizeibekannte 39-Jährige ist am Sonntagabend in eine Wohnung in der Arnulfstraße eingebrochen und hat diese den Beamten zufolge gemeinsam mit einem bislang unbekannten Mann durchwühlt. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, dem Komplizen der 39-Jährigen sei jedoch die Flucht gelungen. Er wird wie folgt beschrieben: zirka 50 Jahre alt, 1,75 Meter groß, Brillenträger. Zudem hatte einen leichten gräulichen Bart, trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose und eine schwarze Mütze. Ob beim Wohnungseinbruch etwas gestohlen wurde, werde derzeit noch ermittelt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.