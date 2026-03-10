Das Konzert zum 30. Bandjubiläum am 4. Oktober 2025 in der Alten Feuerwache war ein sehr besonderes für die Söhne Mannheims.

Die dort aufgenomme Live-Version ihres Songs „Heimweg“ hat es nun auf die neue EP „Heimweg (Special Edition)“ geschafft. Auch eine Live-Piano- und eine Instrumental-Version des Songs wurden veröffentlicht.

Auftritt im Schatzkistl

Das Format Söhne Mannheims Jazz Department ist in einer besonderen Besetzung am Freitag, 13. März, 20 Uhr, im Schatzkistl zu erleben. Mit Gitarrist Kosho, Drummer Ralf Gustke und Bassist Edward Maclean stehen Sänger und Söhne-Mannheims Frontmann Karim Amun, Multiinstrumentalist Julian Maier-Hauff und Saxofonist Johannes Joe Reinhuber auf der Bühne.