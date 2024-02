Das Urteil gegen ein Elternpaar aus Ludwigshafen wegen der schweren Misshandlung ihres Säuglings ist jetzt rechtskräftig. Wie das Landauer Landgericht am Donnerstag mitteilte, hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision der Mutter gegen das Urteil verworfen. Sie war im Februar 2023 wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der Vater des Jungen wurde wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Strafe von rund neun Monaten verurteilt worden. Der Fall hatte wegen seiner Grausamkeit für viel Aufsehen gesorgt: Bei dem 2018 ins Krankenhaus eingelieferten Säugling hatten Ärzte einen Schädelbruch, Rippenbrüche und Verletzungen im Intimbereich festgestellt.

Beide Eltern waren wegen der massiven Misshandlung ihres sieben Wochen alten Kindes 2019 zu Freiheitsstrafen von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Nachdem die Verteidiger erfolgreich Revision gegen das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts Frankenthal beim BGH eingelegt hatten, wurde der Fall am Landgericht Landau vor einem Jahr noch einmal neu verhandelt. Die Strafkammer bestätigte im Februar 2023 die Haftstrafe für die Mutter. Der Vater wurde nicht mehr wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. In den Anklagepunkten schwerer sexueller Missbrauch wurde das Paar freigesprochen. Die Mutter war gegen das Urteil erneut in Revision gegangen, die nun vom höchsten deutschen Gericht verworfen wurde.