Der Projektchor Camerata Vocale Ludwigshafen unter der Leitung von Georg Treuheit beginnt im September das nächste große Chorprojekt, für das noch Sänger und Sängerinnen gesucht werden. Einstudiert wird Händels „Messias“ in der Bearbeitung von Mozart. Die Aufführungen finden im Dezember statt.

Das Konzert findet am Samstag, 3. Dezember, in der Kirche St. Jakobus (Schifferstadt) statt und ist eine Veranstaltung innerhalb der Pfälzischen Chortage für Geistliche Musik. Die zweite Aufführung ist am Sonntag, 4. Dezember, in der Kirche St. Ludwig (Ludwigshafen). „Dieses Konzert ist ein Gedenkkonzert für den kürzlich verstorbenen Chorleiter an St. Ludwig, Alfred Hirsch.

Proben zweimal wöchentlich

Am Konzert wirken neben dem Projektchor Solisten der Musikhochschule Mannheim aus der Gesangsklasse von Stefanie Krahnenfeld, die Chöre an St. Jakobus Schifferstadt und die Mannheimer Kammerphilharmonie mit. Die erste Probe ist am Samstag, 17. September, 14 bis 16 Uhr, im Katholischen Pfarrzentrum St. Michael in Maudach, die zweite Probe am Donnerstag, 22. September, 19.30 bis 21.30 Uhr, im Chorsaal, Kirchenstraße 10, in Schifferstadt. Es schließen sich Proben zweimal wöchentlich an. Generalprobe ist am 2. Dezember, in der Kirche St. Joseph in Rheingönheim. Kontakt: Telefon 06235 9573846.