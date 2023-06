Zu einem kostenfreien Rundgang mit interessanten Informationen zu den Skulpturen auf dem Ludwigsplatz lädt die Marketinggesellschaft Lukom gemeinsam mit dem Wilhelm-Hack-Museum für Freitag, 30. Juni, 15 Uhr, ein. Die fachkundige Führerin Ursula Dann erzählt dabei wissenswerte Details und Hintergründe zum Ensemble der künstlerisch gestalteten Skulpturen und Brunnen im begrünten Ambiente des Platzes. Da an diesem Tag auch auf diesem Platz das Rheinuferfest startet, werden die Teilnehmer darüber hinaus aus erster Hand über die Angebote der BASF-Wein-Lounge auf dem Ludwigsplatz informiert.

Begrenzte Teilnehmerzahl

Der kompakte Spaziergang stelle auch die weiteren Areale des Rheinuferfests auf dem Platz der Deutschen Einheit und entlang des benachbarten Rheinufers vor. Die Anzahl an Teilnehmer ist begrenzt. Eine Anmeldung ist daher erforderlich: über die Tourist-Information am Berliner Platz 1, entweder persönlich vor Ort, per E-Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch unter 0621 512036. Der Treffpunkt wird nach Lukom-Angaben bei der Anmeldung bekanntgegeben.