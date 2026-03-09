Rund 400 Gäste sind am Samstag zum traditionellen Fastenbrechen der Ulu-Moschee gekommen. Das hat der Dialogbeauftragte der CDU Rheinland Pfalz, Sertaç Bilgin, mitgeteilt.

Vertreter aus Politik, Vereinen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft kamen im Zentrum Alte Schule zusammen. In seiner Ansprache betonte Bilgin die besondere Bedeutung solcher Begegnungen in „Zeiten, in denen gesellschaftliche Debatten oft zugespitzt geführt werden“. „Wenn Menschen miteinander sprechen und einander zuhören, entsteht Vertrauen. Und Vertrauen ist die Grundlage für ein friedliches und starkes Zusammenleben“, sagte Bilgin in seiner Ansprache. Bilgin ist Mitglied im Lenkungskreis Integration sowie Mitglied im Bundesfachausschuss für Neue Medien und Kultur. Gemeinsam mit weiteren kommunalen Verantwortungsträgern suchte er das Gespräch mit den Bürgern vor Ort. Mit Blick auf aktuelle Herausforderungen machte Bilgin deutlich: „Hass, Extremismus und jede Form von Hetze haben in unserem Land keinen Platz.“

Neben dem gemeinsamen Fastenbrechen präsentierten Kinder ein kleines Bühnenprogramm, das großen Applaus erhielt.