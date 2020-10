Das Landesuntersuchungsamt meldete am Dienstagnachmittag 1038 Infektionen in Ludwigshafen seit Ausbruch der Pandemie. 369 Fälle seien akut, 52 Infizierte im Vergleich zum Vortag dazugekommen. Die Sieben-Tage-Rate kletterte auf rund 127 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner – was in etwa einer Vervierfachung der Infektionszahlen innerhalb von zehn Tagen entspricht. Nach Angaben der Stadt werden derzeit täglich rund 1000 Corona-Tests in der Infektionsambulanz des Klinikums Ludwigshafen vorgenommen, vor der sich lange Schlangen bilden. Getestet werden dort nicht nur Ludwigshafener sondern auch Bürger aus anderen Kommunen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts befinden sich derzeit 59 Corona-Patienten in Ludwigshafen in stationärer Behandlung.