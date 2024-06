Bei einer Beerdigung auf dem Friedhof in Oggersheim sind laut Polizei am Samstag zwei Familien in einen Streit geraten, an dem rund 30 Personen beteiligt waren. Die Beamten mussten mit starken Kräften anrücken, um zu schlichten. Unter den Familienmitgliedern sei es zu diversen Beleidigungen und Körperverletzungen gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden letztlich gegen alle Beteiligten Platzverweise ausgesprochen.