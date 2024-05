Rund 200 Sportler aus dem gesamten Bundesgebiet und aus Belgien stellten sich in der Neuen Kreissporthalle Schifferstadt den Augen der Preisrichter beim Internationalen Goju Ryu Cup.

Der Goju Ryu Karateverein Schifferstadt war Ausrichter des Großturniers. Mit dem Vorsitzenden Matthias Hoffmann hat die Gemeinschaft einen versierten Karateka an der Spitze. Als LSB-Stützpunkttrainer Rheinland-Pfalz, Goju-Ryu Teamtrainer des DKV, Mitglied der Bundesprüfungskommission und Stilrichtungsreferent des rheinland-pfälzischen Karateverbands kennt er die Materie und die Sportler genau. Kata und Kumite von der U10 bis zur Meisterklasse spiegelten am Samstag die Entwicklung der ehrgeizigen Kämpfer wider.

Vier Kampfflächen, 50 Kategorien, 25 Kampfrichter. Probleme, die Wertungseinheiten zu füllen, gab’s nicht. Ebenso wenig hat der Karatesport an Nachwuchsmangel zu knabbern. Das bestätigte zum einen der Blick in die Halle, zum anderen die Ausführungen Hoffmanns: „Es gibt eine so genannte Youth League, in der die jungen Spitzensportler antreten. Das sind jedes Jahr um die 1200.“

Schifferstadt bestes Team

Einzeln und im Team traten die Karatesportler am Samstag im Kata und Kumite gegeneinander an. „Das Leistungsniveau ist ganz unterschiedlich“, zeigte Hoffmann auf. Einsteiger, die teilweise sogar beim Cup ihren ersten Wettkampf bestritten, stellten sich ebenso wie versierte Frauen und Männern, die national und international antreten, den Prüfungen.

20 Sportler hatte der Ausrichter selbst gemeldet und zählte damit zu den Vereinen mit den meisten Nennungen. An der Spitze lag bei diesen der KSC Asahi Spremberg (Brandenburg) mit einer Sportlerin mehr. „Am meisten rechnen wir uns in den Altersklassen U18 bis in die Leistungsklasse aus“, wagte Hoffmann am Mittag eine Prognose. Die trat wenige Stunden später ein.

Grund zum Feiern hatten die Ausrichter: Ein reicher Medaillensegen von 24 Platzierungen brachte den ersten Platz im Ranking aller teilnehmenden Vereine. Achtmal Gold ging an Schifferstadt. Louis Böhm machte den Sieg im Kumite U18 bis 61 Kilo klar, Alice Giordano gelang gleiches im U16 Kumite bis 47 Kilo. Doppelgold holte Venera Stroh bei der U16 in Kumite und Kata. Martin Schoppel hatte zweimal Bestwertung des Tages im Kumite der Männer bis 75 und 80 Kilo. Leistungsträgerin Stella Holczer siegte souverän im Ü30 Kumite weiblich bis 60 Kilo sowie mit der Damenmannschaft (ergänzt mit Sara Djapa und Selina Fabian) in der Kumite-Leistungsklasse.