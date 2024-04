Seitenwechsel bei der Oberrheinischen Ruderregatta im Mannheimer Mühlauhafen. Auch nach 42 Auflagen hat das traditionsreiche Rennen des Mannheimer Regattavereins wieder Neuheiten zu bieten.

Jan Erik Jonescheit schaute ein wenig sorgenvoll aufs Wasser im Mannheimer Hafenbecken. Dem Präsidenten des Mannheimer Regattavereins machte am Samstag weniger das wechselhafte Wetter zu schaffen, als viel mehr eine Zeitverzögerung, auf die weder Wetter noch Organisatoren Einfluss hatten. Eine Schiffsverladung hatte das Rennen länger als geplant unterbrochen. „Aber wir sind wieder auf einem guten Weg“, gab sich der Rennleiter zuversichtlich, auch wenn vor dem Anlegesteg ein kleiner Stau entstanden war, die Boote fast im Minutentakt in Richtung Zielbereich liefen, an Land getragen wurden und fast schon zeitgleich wieder am Start hätten sein müssen. „Wir schaffen das.“

Und er sollte Recht behalten. Trotz kleinerer Störfaktoren von An- und ablegenden Schiffen an den rund um die Uhr besetzten Containerterminals war auch die 42. Auflage der „Oberrheinischen“ wieder ein voller Erfolg. Grund dafür ist unter anderem eine Entscheidung aus dem Vorjahr. „Wir haben die Strecke gedreht“, erklärte Jonescheit. Dort, wo 40 Jahre lang die Boote nach einem kräftezehrenden Endspurt über die Ziellinie gegangen waren, ist mittlerweile der Start. Mit gutem Grund. „Die Anlegestellen befinden sich davor. Wir können deshalb die Startanlage immer an Ort und Stelle lassen.“ Bei einem ankommenden Frachter muss also lediglich das Rennen unterbrochen werden. Und das relativ selten. „Die Zusammenarbeit mit der Hafengesellschaft klappt wirklich hervorragend“, stellt Jonescheit fest. Und auch mit den ortsansässigen Firmen hatten die Absprachen meistens funktioniert.

Altersklassen ab 15 Jahren

Immerhin steht der sportliche Wert des Rennens außer Frage. „Unser Schwerpunkt liegt auf den Altersklassen ab 15 Jahren“, erklärte er. „Wer hier in diesen Altersklassen vorne liegt, der hat auch gute Chancen bei den Deutschen Meisterschaften.“ Zumal die Strecke in diesem Bereich mit 1500 Metern die geforderte Länge aufweist. A-Jugendliche und Aktive rudern normalerweise glatte zwei Kilometer – der Mühlauhafen ist jedoch nur etwas über 1800 Meter lang. Ein Grund, warum man sich beim Mannheimer Regattaverein, zu dem auch die Rudervereine aus Ludwigshafen und Frankenthal gehören, sich seit Jahren auf den Nachwuchs konzentriert.

Dabei lagen unter den über 700 Startern nicht nur die Altersklassen ab 15 Jahren im Blick. Ein emotionaler Höhepunkt unter den über 140 war der Doppelzweier der Jungs in der Altersklasse 13/14. Hier war der Simon-Ningel-Gedächtnispreis ausgelobt. Ein Preis, der an die beiden Jungen erinnerte, die vor zwölf Jahren an genau dieser Stelle während des Trainings tödlich verunglückt waren. Der Preis ging an Tim Kellner und Niclas Spaeter vom Ruderverein „Neptun“ aus Konstanz. Ansonsten erruderten auch die zehn Starter des Ludwigshafener Rudervereins und generell die im Regattaverein zusammengeschlossenen Vereine ordentliche Ergebnisse. Auch für den Ludwigshafener Ruderverein, für den Eva Hohoff im Einer der Frauen siegte und Sibylle Schoolaert im Einer der Juniorinnen auf dem zweiten Platz landete. Auch deshalb war Jonescheit insgesamt zufrieden: „Der Zuspruch war wieder sehr gut.“ Und das wird er hoffentlich auch bei der 43. Auflage bleiben.