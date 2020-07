Am Montag, 3. August, startet das Sommercamp 2020 des Ludwigshafener Rudervereins für Kinder von 11 bis 14 Jahren „Wir sprechen vor allem auch Kinder an, die bisher nicht gerudert sind“, erklärt Organisatorin Carina Pollmer, deutsche Meisterin und Silbermedaillengewinnerin bei der U23-EM. Die 20-Jährige hat ein umfangreiches Programm zusammengestellt und wird dabei von Übungsleitern des Vereins unterstützt. Es wird nicht nur gerudert, sondern auch geschwommen, ein Ausflug unternommen und gemeinsam im Bootshaus übernachtet. Die Kosten für das vom 3. bis 7. August (jeweils von 9.30 Uhr bis 16 Uhr) dauernde Camp beträgt 80 Euro. Der Betrag beinhaltet die Betreuung, die Verpflegung sowie ein Teilnehmer-T-Shirt. Mitzubringen sind Sport- und Schwimmsachen sowie Sonnenschutz und eine Trinkflasche. Treffpunkt ist am Bootshaus an der Rheinpromenade. Gesportelt wird dort und am Kief’schen Weiher. Weitere Infos und Anmeldung: www.ludwigshafener-rv.de oder carina.pollmer@gmail.com.