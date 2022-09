Nach langer Corona-Pause kommt das Format „Rudelsingen“ zurück nach Ludwigshafen – mit Sommerhits, Evergreens und Lieblingsliedern. Dank der Förderung durch das Projekt „Neustart Kultur“, die Initiative Musik gGmbH sowie die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien geht das Mitsingen für Jedermann auf eine Reise durch die Republik und veranstaltet in zahlreichen Städten Open-Air-Events für Singbegeisterte. Die kostenfreien Abende richten sich laut Ankündigung an alle Kulturbegeisterten, die im Herzen ihrer Stadt unbeschwert Musik erleben wollen und selbst aktiv mitmachen können.

„Momente teilen“

„Durch das Rudelsingen leben wir auf und teilen viele tolle Momente mit unseren Mitmenschen“, sagt Uli Wurschy, Vorsänger beim Rudelsingen. Er begleitet das Rudel an der Gitarre gemeinsam mit Volker Becker am Piano. Bei einem bunten Mix aus Hits und aktuellen Radiosongs soll für jeden das passende Lied dabei sein. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine LED-Wand projiziert.

Am 21. September vorm Haus

Das Open-Air-Rudelsingen in Ludwigshafen startet am Mittwoch, 21. September, um 19.30 Uhr vor dem Kulturzentrum Das Haus (Bahnhofstraße, Mitte). Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Um Anmeldung wird gebeten, im Netz unter www.rudelsingen.de. Beim Kauf eines Supporttickets – ab einem Euro – besteht die Möglichkeit, das Team Odenwald bei der Planung künftiger Events in Ludwigshafen zu unterstützen.