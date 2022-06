Stephan Hemmer ist seit 1. Juni neuer Chorleiter bei der Chorgemeinschaft Ruchheim 1975. Die Chorgemeinschaft musste sich nach relativ kurzer Zeit, die auch durch Corona geprägt war, nach einem neuen Chorleiter umsehen, weil die bisherige Chorleiterin Anna Plakhova den Verein auf eigenen Wunsch und wegen persönlicher Gründe verlassen hatte. Unter den Bewerbern fiel die Wahl nach einigen Probesingstunden im April und Mai auf Hemmer, wie Pressewart Eberhard Lauer berichtet. Hemmer absolvierte 1999 die Chorleiterausbildung beim Deutschen Sängerbund. Seither hat beziehungsweise hatte er diverse Chorleitungen inne, etwa in Gommersheim oder Lambsheim. Innerhalb seiner kirchenmusikalischen Weiterbildung war Hemmer stellvertretender Leiter des Kirchenchors der Stiftskirche in Neustadt. Als Sänger war er in diversen Kirchenchören und dem Gospelchor „The Chariots“ aktiv. Aktuell absolviert Hemmer eine Weiterbildung zum Kirchenmusiker (kirchenmusikalische C-Prüfung). Die Singstunden finden wie bisher im Gemeinschaftshaus Ruchheim, Schloßstraße, mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr statt. Wer den Chor und/oder den neuen Chorleiter kennenlernen möchte, ist zur einer der nächsten Singstunden eingeladen.