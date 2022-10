Die Ruchheimer Grünen kritisieren im Nachgang zur jüngsten Ortsbeiratssitzung (26. September) die Stadtverwaltung, weil diese im geschützten Gebiet „Affengraben“ einfach Fakten geschaffen habe. Die Grünen hatten in einem Antrag um Aufklärung zu bereits absolvierten Vermessungsarbeiten am „Affengraben“ sowie um Details zu den Planungen gebeten. Über die Absicht des Baudezernenten Alexander Thewalt (parteilos), entlang des Affengrabens vom Wohngebiet Nord-Ost zur Bahnhaltestelle einen Radweg zu bauen, sei der Ortsbeirat erst durch Anwohner unterrichtet worden. In der Ortsbeiratssitzung habe der Mitarbeiter des Baudezernats versichert, es gäbe – außer Vermessungen – keine sonstigen vorbereitenden Baumaßnahmen. Dieser Aussage jedoch widersprächen Schreiben der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV), so die Grünen.

„Sind verwundert“

Daraus gehe hervor, dass Anwohner bereits im Februar Flächennutzungsrechte entlang des Affengrabens zum 31. Dezember 2022 gekündigt wurden. „Über die Diskrepanz dessen, was uns von Dezernatsseite erklärt wurde, und was an konkreten Maßnahmen tatsächlich erfolgt ist, sind wir verwundert. Laut RNV wird das Eigentum an den südlichen Randflächen des Affengraben zum 1. Januar 2023 auf die Stadt zum Bau einer Radwegeverbindung übergehen“, sagt Grünen-Sprecherin Jutta Kreiselmaier-Schricker. Sie fordert Thewalt erneut zur Offenlegung seiner Planungen auf. In Ruchheim sei man – gelinde gesagt – verunsichert.

Bäume zur Fällung markiert?

Entgegen der Erklärung aus dem Dezernat, dass es eine verlängerte Nutzungsfrist bis Ende 2023 gebe, seien betroffene Anwohner aufgefordert worden, die Gartenflächen zu räumen, Bäume sein – offensichtlich zur Fällung – markiert worden. Die Grünen begrüßten Maßnahmen zur Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs und zur Entlastung der Ruchheimer Wohngebiete von Kfz-Verkehr. „Wir können jedoch im Bau eines zirka 200 Meter langen Fuß-Radwegs bei bestehenden Wegemöglichkeiten eine derartige Entlastung nicht erkennen. Ein solches Projekt würde für die üppige und schützenswerte Vegetation entlang der Strecke den totalen Kahlschlag bedeuten“, so Kreiselmaier-Schricker.

Der Alternativ-Vorschlag des Ortsvorstehers Dennis Schmidt, die Königsberger Straße als verkehrsberuhigte Zone auszuweisen und damit für Fußgänger zur Bahnhaltestelle verkehrssicherer zu gestalten, werde von den Grünen ausdrücklich begrüßt.