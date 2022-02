Die katholische und protestantische Kirchengemeinde Ruchheim sowie Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) laden für Freitag, 25. Februar, zu einer Solidaritätsaktion mit den Menschen in der Ukraine auf dem Ruchheimer Schlossplatz ein. Um 18 Uhr sollen dort Kerzen entzündet werden, die jeder Teilnehmer selbst mitbringt. Laut Schmidt soll ein „Symbol für Frieden in Europa und der Welt sowie ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine“ gesetzt werden.