Eine Schlägerei am Ruchheimer Ortseingang beschäftigt die Polizei. Ihren Angaben zufolge passierte die Tat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der L 524 – von Oggersheim kommend. Mehrere Personen waren an der Auseinandersetzung beteiligt. Noch völlig unklar sind die Tatumstände und wer das Opfer der Schlägerei ist. Zeugen haben der Polizei von einem beigefarbenen Kleinwagen berichtet, der am Straßenrand stand und dessen Fahrer oder Fahrerin wohl in Zusammenhang mit der Tat steht. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621/963-2403 zu melden.