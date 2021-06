Die Poststelle in Ruchheim wurde kürzlich geschlossen, eine neue Kita soll gebaut werden und der Regionalplan bewegt die Gemüter angesichts möglicher neuer Gewerbeflächen. Um diese aktuellen Themen aus dem Stadtteil soll es bei der nächsten Sitzung des Ortsbeirats Ruchheim am Montag, 5. Juli, gehen. Zum Sachstand bei der Kitaplanung haken CDU und FDP nach und wollen unter anderem wissen, welche konkreten Standorte für einen Neubau in Frage kommen. Auch um die L 525 zwischen Ruchheim und Fußgönheim geht es wieder. Die Grünen-Ortsbeiratsfraktion beantragt „die sofortige Umsetzung verkehrssichernder Maßnahmen“ sowie den Ausbau der Strecke, auf der es in der Vergangenheit zu schweren Unfällen gekommen war. Gefordert werden unter anderem weitere Leitplanken und Gefahrenzeichen. Die SPD fragt nach dem Sachstand zum Thema „Corona-Hilfsgelder für Ruchheimer Vereine“ und möchte wissen, wie viele Vereine aus dem Stadtteil diese finanzielle Unterstützung beantragt haben. Die Sitzung beginnt am Montag um 18 Uhr und findet als Videokonferenz statt. Es gibt eine Übertragung in den Stadtratssaal im Rathaus.