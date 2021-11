Nachdem seit Mai die Post in Ruchheim geschlossen ist, würden derzeit alternative Standorte im Stadtteil geprüft. Das hat die Stadt auf eine Anfrage im Ortsbeirat am Montag mitgeteilt. Andreas Guth (FDP) wollte wissen, welche Hindernisse es gibt, eine neue Poststelle einzurichten und ob bis dahin eine Zwischenlösung geplant sei. Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) sagte, dass er mit der Post bereits im Austausch sei, seit er im Frühjahr von der bevorstehenden Schließung erfahren habe. Von der Stadt heißt es nun, dass „auf Wunsch von Frau Oberbürgermeisterin Steinruck“ mit der Post vereinbart wurde, „dass an geeigneter Stelle eine Packstation errichtet wird“. Die Prüfung möglicher Standorte laufe.

Keine geeigneten Räume gefunden

Seitens der Post bestehe auch „weiterhin großes Interesse, eine Agentur in Ruchheim zu betreiben“. Allerdings hätten der Post noch keine geeigneten Räume von privaten Eigentümern angeboten werden können. Diese müssten rund 20 Quadratmeter groß sein. Die Marketinggesellschaft Lukom und die Bauverwaltung prüfen nun laut Stadt, ob der Post im Gemeinschaftshaus Ruchheim ein Mietangebot gemacht werden kann. Das müsse zunächst aber mit dem Ortsbeirat und den Vereinen abgestimmt werden, die das Gemeinschaftshaus nutzen. Laut Ortsvorsteher Schmidt gibt es zu dem Vorschlag, der „noch einige Fragen“ aufwerfe, noch „Gesprächsbedarf“. Andreas Guth merkte an, dass „eine Packstation kein Ersatz für eine Post“ sein könne.