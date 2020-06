Einen 35-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl bestand, hat die Autobahnpolizei Ruchheim am Donnerstag in Ruchheim entdeckt. Eigentlich wollte eine Funkstreife den BMW um 8.40 Uhr auf der A 650 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizei, beschleunigte seinen Wagen und fuhr an der Anschlussstelle Ruchheim von der Autobahn ab. In der Ortsmitte Ruchheims hielt der Mann an, wie die Polizei mitteilt.

Falschen Namen angegeben

Obwohl der Fahrer den Polizisten zunächst einen falschen Namen angab, gelang es ihnen schnell, festzustellen, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Außerdem hatte er keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss. Den Haftbefehl konnte er durch Zahlung der Geldstrafe von 1500 Euro erledigen. Da der Tatverdächtige bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Verkehrsdelikte in Erscheinung getreten war, wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal ordnete dieser die Untersuchungshaft des 35-Jährigen an, die aber unter Anordnung von Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt wurde.