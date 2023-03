Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Spielhallenbetreiber möchte sich im Ruchheimer Gewerbegebiet Am Herrschaftsweiher ansiedeln. Doch das passt nicht ins Konzept der Stadt, weshalb die nun die Notbremse zieht – mit einer sogenannten Veränderungssperre. Ortsbeirat und Bauausschuss haben zugestimmt.

Am nördlichen Ortseingang Ruchheims, mit gutem Anschluss an die A650, liegt das fast vollständig bebaute und entwickelte Gewerbegebiet Am Herrschaftsweiher. Und genau diese gute Erreichbarkeit