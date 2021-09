Der Evangelische Krankenpflegeverein Ruchheim sucht mit Unterstützung der Protestantischen Kirchengemeinde Handarbeit-Fans im Häkeln – um „faszinierende und farbenprächtige Korallenformen aus der Unterwasserwelt“ zu fertigen: gehäkelte Skulpturen aus der Meeresbiologie.

Ausstellung in Baden-Baden

Zum Hintergrund: Inspiriert zu einer Ausstellung wurde das Museum Frieder Burda in Baden-Baden durch das Kunstprojekt „Crochet Coral Reef“ der Wertheim-Schwestern, die als Reaktion auf die Zerstörung der Riffs an den Küsten der Weltmeere ein Korallenriff häkelten. Das Ziel: Jede eingesandte, gehäkelte Riff-Skulptur ist ein Teil der am 29. Januar beginnenden Ausstellung „Baden-Baden Satelliten Riff“. Für jede gehäkelte Koralle wird von einem Sponsor ein Betrag an Sea Shepherd Deutschland gespendet, eine internationale Meeresschutzorganisation.

Bis 10. Oktober anmelden

Anleitungen und Mustervorlagen erhalten Interessenten bei ihrer Anmeldung (bis 10. Oktober unter Telefon 06237/8619). Das nächste kreative Treffen ist am Donnerstag, 14. Oktober, 15 Uhr, im Protestantischen Gemeindehaus, Fußgönheimer Straße 52. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es gelten die 2G-Regeln.