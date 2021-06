Die schon lange angedachte Brandschutz-Sanierung des Ruchheimer Gemeinschaftshauses kann nun doch nicht mehr in diesem Jahr starten. „Die Arbeiten sollen 2022 beginnen und etwa ein Jahr dauern“, heißt es auf Anfrage vom städtischen Bereich Gebäudewirtschaft. Zuletzt war noch die Rede von einem Beginn Mitte 2021. Der Termin hat sich bereits mehrmals verzögert. Ein schwieriges Thema in der Planung war die Küche mit Durchreiche zum großen Saal. Dafür musste eine neue Brandschutz-Lösung her. Nun heißt es von der Stadt, dass die Durchreiche „voraussichtlich unverändert bleiben“ kann. Eine gute Nachricht für Vereine, die den Saal vor Corona regelmäßig für große Veranstaltungen genutzt haben. Derzeit liefen letzte Abstimmungen mit den Genehmigungsbehörden. Danach folgen Ausführungsplanung und Ausschreibung. Die Stadt schätzt die Gesamtkosten der Arbeiten auf etwa 1,3 Millionen Euro. Die Planungen dafür laufen schon seit Jahren und waren immer wieder Thema im Ortsbeirat.