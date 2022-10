Wegen Schäden an der historischen Schlossmauer in Ruchheim ist der Fußweg der Stichstraße, die von der Oggersheimer Straße in Höhe der Rußiconstraße in südlicher Richtung zum Schloss führt, gesperrt. Die Sperrung erstreckt sich nach weiteren Angaben der Stadtverwaltung von dieser Einmündung an der Oggersheimer Straße bis zum ersten westlichen Abzweig zum Straßenzug Zum Gutshof. Untersuchungen zum Zustand der Mauer sollen im Laufe der kommenden Woche erfolgen.