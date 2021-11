Um die Fläche „Nördlich A650“ und die Frage, was für das Areal künftig in der Regionalplanung vorgesehen ist, soll es am Montag in der Sitzung des Ruchheimer Ortsbeirats gehen. Die Grünen haben eine Anfrage dazu gestellt, ebenso zur geplanten neuen Kita in Ruchheim. Bislang ist noch nicht bekannt, wo diese gebaut werden könnte. Außerdem berät das Gremium über die Haushaltsansätze für 2022 und die Friedhofsentwicklungsplanung für den kleinsten Stadtteilfriedhof Ludwigshafens. Die FDP hakt zur geschlossenen Poststelle in Ruchheim nach. Die Sitzung findet am Montag, 29. November, um 18 Uhr als Videokonferenz statt. Interessierte Bürger erhalten nach Anmeldung im Ortsvorsteherbüro den Link zur digitalen Sitzung. Anmeldung unter Telefon 0621 504-2160 oder per E-Mail an sabine.becker@ludwigshafen.de.