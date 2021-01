Die Feuerwehr hat am Sonntag in Ruchheim ein Kleinkind aus einer misslichen Lage auf einem Spielplatz befreit. Um die Mittagszeit wurden die Helfer nach eigenen Angaben auf den Spielplatz in den Erfurter Ring gerufen. Beim Eintreffen fanden sie ein Kleinkind vor, das sich das Knie zwischen zwei Holzbretter eingeklemmt hatte. Die Holzbretter wurden mit einem hydraulischen Rettungsgerät gespreizt, das Kind aus der Zwangslage befreit und vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Das Spielgerät wurde gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen und die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim, der Rettungsdienst und die Polizei.