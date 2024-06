Am Wochenende, 6./7. Juli, feiert die Protestantische Kirchengemeinde Ruchheim ihr 190. Kirchenjubiläum. Laut Pfarramt gibt es am Samstag, 6. Juli, um 19 Uhr ein festliches Konzert in der Kirche. Spielen werden Daniel Kaiser (Orgel) und Bärbel Schneider-Wald (Trompete). Am Sonntag, 7. Juli, folgt laut Veranstalter um 11 Uhr ein Festgottesdienst mit Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst. Im Anschluss gibt es auf dem Schulhof der Grundschule Livemusik mit dem „Ditzner-Twintett“. Ab 14 Uhr tritt die „Theaterkumpanei“ in der Kirche auf und zeigt das Kindertheaterstück „Bitte lächeln“.