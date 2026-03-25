Eigentlich wollten die TWL eine Ladestation für Elektroautos am Ruchheimer Bahnhof bauen. Doch das kommunale Unternehmen hat gemerkt, dass das gefährlich sein könnte.

Wie im Ortsbeirat Ruchheim am Montag bekannt wurde, werden die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) am Bahnhof in Ruchheim nun doch keine E-Ladesäule bauen. Das ergab eine Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion. Die hatte nachgefragt, wann die Säule, die die TWL dort geplant hatte, denn gebaut werden würde. Der Ortsverband der Partei hatte nämlich einen SPD-Schaukasten dort abgebaut – auf Anweisung der TWL, wie Fraktionschef Felix Lieser sagt, die den Platz zum Bau einer E-Ladesäule habe nutzen wollen. Im Juli 2025 sei die Mail gekommen, im Oktober dann der Schaukasten abgebaut worden.

Da seitdem der Platz ungenutzt gewesen sei, hatte die SPD nochmals bei der Stadt angefragt. Die Antwort der TWL: „Eine Umsetzung an diesem Standort ist aus technischen Gründen nicht möglich. Ausschlaggebend hierfür ist eine in unmittelbarer Nähe befindliche Gasstation, die eine Installation aus Sicherheitsgründen ausschließt.“ Die SPD-Fraktion verwundert diese Antwort. „Eigentlich waren wir im Juli ganz glücklich darüber, dass es vorangeht“, so Lieser. Den Schaukasten wolle man dementsprechend bald wieder aufbauen.

Netto-Ladestation noch ungeklärt

Ins Rollen gekommen waren Planungen, so die SPD, eigentlich durch eine Anfrage der Partei aus dem Februar vergangenen Jahres zum Thema des Ausbaus der öffentlichen Lade-Infrastruktur. Daraufhin wurden Planungen der TWL bekannt, dass am Bahnhof in Ruchheim sowie auf dem Parkplatz des Netto-Markts Ladepunkte geplant werden. Nach dem Aus für die Station am Bahnhof ist auch die am Supermarkt noch nicht abschließend geklärt. Die TWL in ihrer Stellungnahme: „Die Gespräche mit dem Betreiber des Netto-Markts sind weiterhin nicht abgeschlossen. Eine abschließende Bewertung des Standorts liegt daher noch nicht vor. Darüber hinaus prüft die TWL derzeit weitere potenzielle Standorte im Ortsgebiet, um die Realisierung zusätzlicher öffentlicher Ladepunkte zu ermöglichen. TWL behält dabei den Bedarf an Ladeinfrastruktur im gesamten Stadtgebiet im Blick.“ Bislang gibt es laut Internetportal Chargefinder drei öffentliche E-Ladestationen in Ruchheim: gegenüber vom Schloss Ruchheim, auf dem Parkplatz beim Sportplatz Brunnenweg und im Erfurter Ring. Die letzten beiden Stationen gehören zu den TWL.