Eine Transparenzveranstaltung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) findet am Mittwoch zusammen mit dem Ortsbeirat Ruchheim statt. Wie Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) mitteilte, werde zunächst in einer Sondersitzung des Ortsbeirats über eine mögliche Asphaltierung der Zuwegung des neuen Ersatzbahnübergangs beraten, danach können die Bürger dann ihre Fragen an Vertreter der RNV richten.

Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr in der Seniorentagesstätte in der Schloßstraße 1a in Ruchheim. Hintergrund ist die Schließung des ehemaligen Bahnübergangs 28, wegen der Straßenbahnen laut hupen müssen. Das hatte für großen Unmut bei den Anwohnern der Bahnstrecke gesorgt. Die Transparenzveranstaltung soll für Dialog sorgen und der gemeinsamen Lösungsfindung dienen, so Ortsvorsteher Schmidt.