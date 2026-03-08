Aufgrund einer Demonstration gegen eine AfD-Veranstaltung in Ruchheim ist am Sonntag der Busverkehr der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) im Stadtteil eingeschränkt. Seite 13.25 Uhr bis etwa 13.45 zieht der Demonstrationszug vom Bahnhof Ruchheim über die Maxdorfer und Oggersheimer Straße zum Gemeinschaftshaus, wo die AfD-Wahlkampfveranstaltung stattfindet. Solange ist der Autoverkehr auf der Strecke eingeschränkt. Die Buslinie 72 wird bis zum Demo-Ende zwischen den Haltestellen „Westlich B9“ und „Am Herrschaftsweiher“ umgeleitet. Die Demonstration soll bis etwa 15.30 Uhr andauern und dann auf demselben Weg zurückziehen. Erst danach wird der Busverkehr wieder normal verkehren. Die Polizei ist mit Kräften vor Ort, um beide Versammlungen zu schützen. Die Gegendemonstration, zu der im Vorfeld etwa 300 Teilnehmer angemeldet wurden, wird von der Polizei bislang nicht als riskant eingestuft.