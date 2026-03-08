[Aktualisiert 15.20 Uhr] Aufgrund einer Demonstration gegen eine AfD-Veranstaltung in Ruchheim war am Sonntag der Busverkehr der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) im Stadtteil eingeschränkt. Von 13.25 bis etwa 13.45 Uhr zog der Demonstrationszug vom Bahnhof Ruchheim über die Maxdorfer und Oggersheimer Straße zum Gemeinschaftshaus, wo die AfD-Wahlkampfveranstaltung stattfindet. Solange war auch der Autoverkehr auf der Strecke eingeschränkt. Die Buslinie 72 wurde bis zum Demo-Ende zwischen den Haltestellen „Westlich B9“ und „Am Herrschaftsweiher“ umgeleitet. Die Demonstrationsteilnehmer sind seit etwa 14.50 Uhr wieder auf dem Rückweg. Der Verkehr, auch die Buslinie 72, kann ab etwa 15.20 Uhr wieder ohne Einschränkungen laufen.Die Polizei ist mit Kräften vor Ort, um beide Versammlungen zu schützen. Die Gegendemonstration, zu der im Vorfeld etwa 300 Teilnehmer angemeldet wurden, wird von der Polizei bislang nicht als riskant eingestuft.