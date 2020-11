320.000 Euro sind im neuen Haushalt der Stadt für Baumaßnahmen im Gemeinschaftshaus Ruchheim vorgesehen. Die schon lange angekündigte Brandschutz-Sanierung soll damit tatsächlich Mitte 2021 starten.

Die sechsstellige Summe steht im Haushaltsansatz für das Jahr 2021, wie die Mitglieder des Ortsbeirats Ruchheim in ihrer Sitzung am Montag erfuhren. In Sachen Gemeinschaftshaus sei man „voll in der Planung“, sagte Joachim Kazik vom Gebäudemanagement der Stadt. Was erst einmal positiv klang, war allerdings keine neue Nachricht für die Politiker vor Ort, denn geplant wird bei diesem Thema schon seit Jahren. Dass nun konkret Geld zur Verfügung steht, stimmte den Ortsbeirat aber hoffnungsvoll, dass sich endlich etwas tut.

Das Gebäude auf dem zentralen Schlossplatz ist vor allem für die örtlichen Vereine wichtig. Auch eine Seniorentagesstätte gehört zum Haus. Wie auch bei anderen Gemeinschaftshäusern in der Stadt, kümmert sich die Marketinggesellschaft Lukom um die Vermietung.

Durchreiche soll erhalten bleiben

Besonders schwierig bei der Sanierungsplanung war bislang die Küche mit Durchreiche in den großen Saal gewesen – eine brandschutztechnisch problematische Konstruktion. Nun heißt es auf Nachfrage vom Gebäudemanagement: „Es gibt verschiedene Lösungsansätze, so dass die Durchreiche erhalten bleiben kann.“ Momentan werde überprüft, welche Planung genehmigungsfähig ist. Ohnehin sollen alle Maßnahmen noch einmal vorgestellt werden, bevor es los geht. Unter anderem sollen Türen und Fenster nachgerüstet und Fluchtwege ertüchtigt werden. Auch die Meldetechnik soll verbessert werden – alles im Sinne des Brandschutzes und so auch schon länger bekannt.

Beginnen sollen die Arbeiten Mitte 2021. Wie lange sie dauern, hängt auch davon ab, ob und von wem das Gemeinschaftshaus in dieser Zeit genutzt wird. Dazu soll es Absprachen geben. Einzelne Arbeiten vorzuziehen, da das Haus gerade coronabedingt sowieso leer steht, scheint doch nicht möglich gewesen zu sein. Im Juni hieß es aus der Verwaltung noch, man wolle dies prüfen.