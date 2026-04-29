Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich – das ist die Bilanz einer Kollision eines Autofahrers mit einer Straßenbahn, die sich am Dienstag im Mannheimer Stadtteil Neuhermsheim an der Kreuzung von Ernst-Barlach-Allee und Gustav-Seitz-Straße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 65-jähriger BMW-Fahrer gegen 17.30 Uhr die Ernst-Barlach-Allee in Richtung Gustav-Seitz-Straße. Als er an der Kreuzung beider Straßen nach rechts in Richtung Gerd-Dehof-Platz abbiegen wollte, missachtete er das Rotlicht und kollidierte mit einer vorfahrtsberechtigten Straßenbahn der Linie 6A, die ebenfalls in Richtung Gerd-Dehof-Platz unterwegs war. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.