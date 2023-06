Weil sie das Rotlicht ignoriert hatten, sind zwei Teenager, die gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren, am späten Donnerstagabend mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war das Paar gegen 23.50 Uhr auf dem parallel zur Bruchwiesenstraße verlaufenden Radweg unterwegs, als ein 58-jähriger Autofahrer vom Schänzeldamm kommend auf diese abbiegen wollte. Beim Anfahren an der grünen Ampel kam es in der Kreuzung zur Kollision.

Der 18-Jährige, der die Ampelschaltung ignoriert hatte, blieb unverletzt, seine Mitfahrerin, die unerlaubterweise mit auf dem Scooter stand, verletzte sich leicht. Am Auto entstand Sachschaden. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.