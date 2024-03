20.000 Euro Schaden hat laut Polizei am Donnerstag gegen 15 Uhr ein Unfall in Mannheim verursacht. Ein 50-jähriger Peugeot-Fahrer war auf dem Luisen- in Richtung Parkring unterwegs, als er an der Kreuzung zur Holzstraße ein Ampelrotlicht missachtete und in den Alfa Romeo eines 28-Jährigen krachte, der von seiner schwangeren Beifahrerin begleitet wurde. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß an den jeweiligen Fahrzeugfronten so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Nach dem Aufprall flüchtete der Verursacher zu Fuß. Bei anschließenden Ermittlungen konnte die Identität des Mannes jedoch geklärt werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die schwangere Beifahrerin aus dem Alfa wurde zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht.